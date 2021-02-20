Естонія знову посилює карантин: більшість школярів переводять на «дистанційку»

Влада Естонії відновлює з 22 лютого чинність деяких карантинних обмежень, запроваджених свого часу для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

В уряді Естонії пояснили, що обмеження необхідні для стримування вірусу, темпи поширення якого стають небезпечними. Так, минулого тижня показник захворюваності збільшився на 21%, а кількість госпіталізацій - на 12%.

Через це з 22 лютого учнів середніх і старших класів переводять на дистанційне навчання - крім спеціалізованих шкіл або класів для дітей з особливими потребами. Утім, до шкіл можна буде приходити на консультації.

Також обмежується робота гуртків і курсів. Спортивні тренування у приміщеннях будуть дозволені лише індивідуально з тренером або в парі, якщо йдеться про такі види спорту, як теніс. У спортзалах заповнювати приміщення дозволено не більше ніж на 50%, басейни і сауни тимчасово зачиняють.

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На відкритому повітрі тренуватися і проводити різноманітні заняття можуть групи до 50 осіб.

Ресторанам дозволяється заповнювати не більше 50% місць, при цьому необхідно забезпечити 2 метри дистанції між столами. За одним столом можна збиратися не більше ніж ушістьох.

Публічні збори, релігійні зібрання та розважальні заходи в приміщеннях, де немає фіксованих місць, дозволені з дотриманням заповнювання на 50% і загалом не більше 200 людей, а просто неба - не більше 250.

Як повідомлялося, минулого місяця влада Естонії підготувала поступове пом'якшення карантинних обмежень з 18 січня - воно стосувалося насамперед громадського харчування та процесу освіти.