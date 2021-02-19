Фінляндія залишає свій кордон закритим ще на місяць

Фінляндія залишає свій кордон закритим ще на місяць

Укрінформ
Уряд Фінляндії продовжив до 18 березня чинність обмежень на в'їзд до країни, пов'язаних із протидією пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Таке рішення влада країни ухвалила з метою перешкодити поширенню COVID-19 та його нових штамів.

Згідно з чинними карантинними заходами, Фінляндія обмежує в'їзд громадян з усіх країн Шенгенської зони, крім Ісландії.

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Водночас скасовані обмеження для приїжджих з Ватиканом, а також для мешканців Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Сінгапуру й Таїланду, які подорожують до Фінляндії.

Як зазначається, фінський уряд надалі рекомендує громадянам уникати несуттєвих поїздок до інших країн - за винятком тих, для яких скасовано обмеження на в'їзд.

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