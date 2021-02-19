Фінляндія залишає свій кордон закритим ще на місяць

Уряд Фінляндії продовжив до 18 березня чинність обмежень на в'їзд до країни, пов'язаних із протидією пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Таке рішення влада країни ухвалила з метою перешкодити поширенню COVID-19 та його нових штамів.

Згідно з чинними карантинними заходами, Фінляндія обмежує в'їзд громадян з усіх країн Шенгенської зони, крім Ісландії.

Водночас скасовані обмеження для приїжджих з Ватиканом, а також для мешканців Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Сінгапуру й Таїланду, які подорожують до Фінляндії.

Як зазначається, фінський уряд надалі рекомендує громадянам уникати несуттєвих поїздок до інших країн - за винятком тих, для яких скасовано обмеження на в'їзд.