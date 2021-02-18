Російському пропагандистові Соловйову заборонили в'їзд у Латвію

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс оголосив про включення російського телеведучого-пропагандиста Володимира Соловйова до списку осіб, перебування яких на території країни є небажаним.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про внесення громадянина Російської Федерації Володимира Соловйова до списку небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії є неприйнятною глорифікація нацизму в будь-якій формі», - заявив Рінкевичс.

Соловйов 15 лютого в ефірі телеканалу "Росія-1" порівняв політика Олексія Навального з Адольфом Гітлером і нацистським диверсантом Отто Скорцені, назвавши останніх «сміливими» людьми. Так, за словами Соловйова, Гітлер «був дуже сміливою людиною» і «воював звитяжно під час Першої світової війни».

Читайте також: Як Латвія та її балтійські сусіди борються з російською телепропагандою

Як повідомляв Укрінформ, трансляцію контенту телеканалу "Росія-1" (в Євросоюзі "Росія-РТР") у Латвії з 15 лютого заборонено на рік за розпалювання ненависті до України.