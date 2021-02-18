Гендиректор МАГАТЕ у суботу їде до Ірану

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у суботу відвідає Іран для обговорення подальшої співпраці з іранською стороною щодо ядерної програми ІРІ.

Як передає Укрінформ, про це написав у Tвітері постійний представник Ісламської Республіки Іран (ІРІ) при міжнародних організаціях у Відні Казем Гаріб Абаді.

"Генеральний директор МАГАТЕ вирушає у суботу до Тегерана для проведення технічних дискусій з Організацією атомної енергії (Ірану – ред.) щодо шляхів продовження співпраці у світлі нових домовленостей та розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

IAEA DG travels to Tehran on Saturday for technical discussions with the Atomic Energy Organization on how to continue cooperation in the light of new arrangements and development. As already announced, art. 6 of the new law will be implemented as of Feb 23. — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 17, 2021

При цьому дипломат додав, що нове законодавство, яке передбачає обмеження доступу інспекторів МАГАТЕ, як і було заявлено іранською владою раніше, буде імплементовано з 23 лютого.

Напередодні в МАГАТЕ заявили, що гендиректор Рафаель Гроссі готовий поїхати до Ірану для знаходження взаємоприйнятного рішення щодо продовження процесу верифікації ядерних об’єктів в ІРІ.

Раніше іранська сторона офіційно поінформувала Міжнародне агентство з ядерної енергії про те, що з 23 лютого ІРІ "припиняє виконання добровільних заходів прозорості у рамках Спільного всеосяжного плану дій, включаючи Додатковий протокол".

Як відомо, 2 грудня 2020 року Рада вартових конституції Ірану схвалила ухвалений раніше законопроєкт, який зобов'язує уряд збільшити ступінь збагачення урану. Іранський парламент дав уряду два місяці до 23 лютого для відмови від виконання додаткового протоколу МАГАТЕ, якщо інші учасники ядерної угоди не повернуться до повного виконання своїх зобов'язань.

Фото: D. Calma/IAEA