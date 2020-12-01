В Ірані набрав чинності закон щодо прискорення збагачення урану

В Ірані набрав чинності закон, який дозволяє країні збагачувати уран до 20-відсоткового рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційне агентство dpa.

Таким чином Іран дозволив собі щорічно виробляти 120 кг урану, збагаченого до 20%. Це також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

Ухвалення закону стало важливою віхою в поступовому порушенні Іраном угоди 2015 року зі світовими державами про стримування ядерної діяльності.

Наразі Іран збагачує уран до рівня трохи менше ніж 5 відсотків, хоча угода 2015 року обмежує його до 3,67 відсотка.

Як зазначає видання, для створення атомної бомби необхідний рівень збагачення близько 90 відсотків.

Як повідомляв Укрінформ, Загальний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні в 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Читайте також: Три країни ЄС закликають Іран повернутись до виконання ядерної угоди

У травні 2018 року США з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди і відновили санкції проти Ірану. Після цього Тегеран почав поступову відмову від своїх зобов'язань за угодою.