Північна Корея назвала МАГАТЕ маріонеткою «ворожих сил»

Північна Корея звинуватила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у відсутності неупередженості та об'єктивності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Постійний представник КНДР при ООН Кім Сон на засіданні Генеральної Асамблеї ООН відкинув інформацію МАГАТЕ про ядерну програму Північної Кореї, назвавши її «сильно спотвореною» і заснованою на «припущеннях і вигадках».

«Я хотів би ще раз прояснити, що КНДР ніколи не матиме справи з МАГАТЕ до того часу, поки воно не є неупередженим і об'єктивним, що життєво важливо для його діяльності, і залишається маріонеткою, яка танцює під дудку ворожих сил проти КНДР», - заявив Кім.

Раніше виконавчий директор агентства Рафаель Гросс назвав ядерну діяльність Пхеньяна такою, що «викликає глибокий жаль» і звинуватив КНДР у «явних порушеннях» резолюцій Ради Безпеки ООН. Гросс сказав, що МАГАТЕ контролює ядерну діяльність Північної Кореї, використовуючи супутникові знімки та інформацію з відкритих джерел.

Відомо, що Північна Корея має підприємства з виробництва плутонію і високозбагаченого урану, двох ключових інгредієнтів для виробництва бомб. У вересневому звіті МАГАТЕ говориться, що немає ніяких ознак того, що за останній рік КНДР переробляла паливо в плутоній, проте Пхеньян, ймовірно, все ще збагачує уран, який потенційно може бути використаний в ядерній зброї.