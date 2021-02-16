Німеччина продовжила обмеження на в’їзд із країн підвищеного ризику

Уряд Німеччини продовжив обмеження на в'їзд із країн, де поширюються мутовані варіанти коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, режим обмежень, дія якого мала завершитися 17 лютого, продовжено до 3 березня.

До переліку країн підвищеного ризику, в яких широко поширилися мутовані варіанти коронавірусу, належать Велика Британія, Ірландія, Португалія, Чехія, Словаччина, окремі райони Австрії, Данії, Греції, Фінляндії. В'їзд звідти, за певними винятками, дозволяється лише німцям та іноземцям, які мають дозвіл на проживання у ФРН.

На кордонах Німеччини з Чехією й Австрією з неділі утворилися багатокілометрові черги, переважно з фур. Бізнес заявляє про порушення ланцюгів постачання, підприємства і лікарні, в яких працюють чехи, скаржаться на брак персоналу. Тим же, кому в'їзд дозволено як виняток, на прикордонних переходах доводиться чекати годинами.

Читайте також: Вісім країн ЄС та Норвегія поновили контроль на внутрішніх кордонах

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер назвав поновлення контролю на кордонах вимушеним, але необхідним заходом.

Франція, на кордонах з якою ФРН також може запровадити контроль найближчим часом, уже заявила про незгоду.

За минулу добу в Німеччині підтверджено 3856 нових випадків інфікування (від початку пандемії 2 342 843). А наприклад, у Чехії, за той же день зафіксовано 8745 нових випадків інфікування (загалом 1 099 654).

Читайте також: Меркель обіцяє вакцину від коронавірусу кожному німцю до кінця літа

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.

Фото: picture-alliance / dpa / G.Stein