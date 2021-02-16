Касаційний суд у РФ залишив у силі вирок історику Дмитрієву - 13 років в’язниці

Третій касаційний суд загальної юрисдикції в Санкт-Петербурзі залишив у силі вирок главі карельського відділення правозахисного центру «Меморіал» Юрію Дмитрієву, який відкрив урочище Сандармох.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

«Касаційні скарги засудженого Дмитрієва та адвоката Ануфрієва, який діє в його інтересах, залишити без задоволення», - сказав суддя.

Як повідомлялося, історик Юрій Дмитрієв перебуває під вартою з 2016 року.

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З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі українських діячів культури, названих згодом представниками "Розстріляного Відродження".

Перша кримінальна справа з обвинувачення Дмитрієва в дитячій порнографії, відкрита в 2016 році, закінчилася навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, до нього було додане обвинувачення в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дало б змогу звільнити його в листопаді 2020 року.

Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справу відправили ​​на новий розгляд.

«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим більше, що судовий процес був в основному закритим для громадськості.

Водночас, як повідомляє Інтерфакс із посиланням на адвоката Віктора Ануфрієва, захист Юрія Дмитрієва оскаржить у Верховному суді РФ рішення касаційної інстанції, яка залишила в силі обвинувальний вирок йому.