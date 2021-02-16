Касаційний суд у РФ залишив у силі вирок історику Дмитрієву - 13 років в’язниці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.
«Касаційні скарги засудженого Дмитрієва та адвоката Ануфрієва, який діє в його інтересах, залишити без задоволення», - сказав суддя.
Як повідомлялося, історик Юрій Дмитрієв перебуває під вартою з 2016 року.
З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі українських діячів культури, названих згодом представниками "Розстріляного Відродження".
Перша кримінальна справа з обвинувачення Дмитрієва в дитячій порнографії, відкрита в 2016 році, закінчилася навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, до нього було додане обвинувачення в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дало б змогу звільнити його в листопаді 2020 року.
Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справу відправили на новий розгляд.
«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим більше, що судовий процес був в основному закритим для громадськості.
Водночас, як повідомляє Інтерфакс із посиланням на адвоката Віктора Ануфрієва, захист Юрія Дмитрієва оскаржить у Верховному суді РФ рішення касаційної інстанції, яка залишила в силі обвинувальний вирок йому.