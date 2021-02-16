На суботу призначили одразу два суди над Навальним

У Бабушкінському районному суді Москви призначили на 20 лютого засідання, на якому опозиціонер Олексій Навальний виступить з останньою промовою у справі "про наклеп на ветерана війни Гната Артеменка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Відзначається, що засідання має розпочатися о 14.00.

При цьому раніше Мосміськсуд призначив також на 20 лютого, на 10:00, розгляд апеляції захисту на рішення Симоновського суду, який замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний.

Сьогодні ж у Бабушкінському суді відбулися дебати сторін. Прокурор Катерина Фролова попросила призначити Навальному штраф 950 тис. рублів ($13 тис.) за наклеп на ветерана, який вона вважає доведеним. З огляду на те, що підсудний ще не відбув покарання у так званій справі "Ів Роше", остаточно обвинувачення попросило йому призначити три з половиною роки колонії, а покарання у вигляді штрафу виконувати окремо.

Як повідомлялося, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння його в Росії «Новічком». 2 лютого суд за поданням ФСВП замінив політику умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути в колонії 2 роки і 8 місяців.

Після цього в Росії відбулися кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багатьох заарештували. 11 лютого МВС РФ заявило про порушення 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому.

Фото: ЕРА