Парламент Естонії закликав ЄС посилити санкції відносно Росії

Естонський парламент закликав Європейський союз посилити санкції щодо Росії через авторитарні тенденції в країні.

Про це повідомляє пресслужба естонського Рийгикогу, передає Укрінформ.

“Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу посилити санкції на міжнародному рівні з метою надання реального впливу на Росію для виконання нею своїх міжнародних зобов'язань. Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу підтримувати і захищати громадянське суспільство в Росії”, - йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що у відносинах з Росією при обговоренні важких питань особливо важливо зберегти ясність і принциповість, а інститути Європейського союзу повинні зробити серйозні висновки за результатами візиту Верховного представника Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля до Москви, який не відповідав цим вимогам.

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Відповідну заяву на захист громадянських свобод у Росії підтримали 62 парламентарі, проти проголосували троє.

Як раніше повідомляло агентство, Європейський союз може схвалити санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та іншими порушеннями прав людини у березні цього року.