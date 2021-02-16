Австрійські готелі та ресторани будуть зачинені до Великодня

Спричинене пандемією коронавірусу закриття готелів, ресторанів та закладів дозвілля в Австрії триватиме приблизно до Великодня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у понеділок федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"З огляду на сьогоднішню ситуацію, ми не очікуємо подальшого зняття обмежень щонайменше до Великодня", - заявив глава австрійського уряду.

За словами Курца, епідеміологічна ситуація в країні після послаблення локдауну 8 лютого залишається стабільною, але треба боротися з поширенням мутацій коронавірусу – британським та південноафриканським штамами, які набувають поширення в Австрії. Наступну оцінку ситуації з поширенням недугу, від якої залежатимуть прийняття подальших рішень щодо локдауну, уряд зробить 1 березня.

Таким чином, очікуваного відкриття у березні австрійських ресторанів та готелів, які залишаються закритими з 2 листопада 2020 року, не відбудеться. Вони, як і театри та кінотеатри, залишатимуть закритими до Великодніх свят.

Також в Австрії продовжує діяти обмеження щодо зустрічей – не більше 4 дорослих з двох різних домогосподарств. Крім того, чинним залишається обмеження виходу з дому у вечірній та нічний час.

Протягом минулої доби в Австрії було виявлено 1225 нових випадків інфікування коронавірусом. Наразі в лікарнях країни знаходяться майже понад 1338 хворих на COVDI-19, 258 з яких – у відділеннях інтенсивної терапії.

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Як відомо, в Австрії 8 лютого відбулося пом’якшення чинного з грудня локдауну: відкрилися школи та запрацювали заклади роздрібної торгівлі.