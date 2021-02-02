Австрія відчиняє школи й магазини, але вводить «нічний» карантин

В Австрії з 8 лютого почнеться пом’якшення карантину та водночас буде запроваджено заборону виходити надвір у вечірній і нічний час.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалив у понеділок уряд Австрії.

Шкільні заняття, які відновлюються з 8 лютого, супроводжуватимуться періодичним тестуванням учнів - міністерство освіти вже закупило декілька мільйонів простих у користуванні та "безболісних" тестів. Таким чином, у класи допускатимуть лише ті учні, які зроблять тест, інакше їм доведеться навчатися дистанційно. Учні старших класів будуть зобов’язані носити маски типу FFP2.

Разом із цим відчиняться заклади роздрібної торгівлі. Для них поставили умову: у приміщенні повинно бути не більше однією людини на 20 квадратних метрів. Носіння масок FFP2 також буде обов’язковим.

Такий самий масковий режим установлюється для музеїв, галерей та зоопарків.

Крім того, відновлять роботи салони краси та перукарні, але до них пускатимуть лише з негативним тестом на коронавірус, зроблений протягом 48 годин.

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Водночас з 8 лютого в Австрії запроваджується обмеження на вихід з дому у вечірній і нічний час: з 20:00 до 06:00 помешкання можна буде залишати тільки з визначених причин (робота, купівля продуктів, відпочинок на свіжому повітрі, контакт з важливою людиною у житті). Вдень зустрічатися з можна максимум чотирьом дорослим особам з двох домогосподарств.

Ресторани та готелі протягом лютого залишаться закритими.

Австрійський уряд також прийняв рішення підвищити штрафи за порушення карантинних обмежень.

Протягом минулої доби в Австрії було виявлено 1124 нових випадків COVID-19. У лікарнях країни перебувають понад 1400 інфікованих, з них 286 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, другий за рахунком локдаун в Австрії розпочався 17 листопада і тривав до 6 грудня. Після різдвяних свят з 26 грудня знову було введено суворий карантин, який спочатку планувався до 17 січня, однак згодом був продовжений до 7 лютого.

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