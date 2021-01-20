Австрійських політиків запідозрили в порушенні черги на COVID-вакцинацію

У деяких регіонах Австрії місцеві політики та їхні родичі могли поза чергою отримати щеплення від COVID-19, які нині призначені тільки медикам та літнім людям.

Як передає Укрінформ, про це інформує агентство АРА.

"У деяких федеральних штатах лунає критика з приводу того, що вакцинація проти коронавірусу проводиться з порушенням порядку, встановленого владою. У Форарльберзі, Тіролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні були зафіксовані випадки, коли щеплення робили не мешканцям будинків для літніх, медичним працівникам та людям за 80 років, а політикам, громадським діячам та їхнім родичам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МОЗ та органи прокуратури Австрії перевіряють повідомлення про те, що щеплення робили особам, на яких не поширюється перший етап вакцинації.

Добровільна та безплатна вакцинація населення стартувала в Австрії наприкінці грудня. На першому етапі щеплення роблять особам з групи найбільшого ризику - віком від 80 років, особливо мешканцям будинків для літніх людей, а також медикам.

За словами глави австрійського уряду Себастіана Курца, усі люди старші 65 років зможуть вакцинуватися від коронавірусу орієнтовно до кінця квітня - початку травня. Потім розпочнеться масова вакцинація всіх охочих, онлайн-реєстрація для отримання щеплення вже розпочалася.