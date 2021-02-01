У Відні на протести проти карантину вийшли 10 тисяч людей

Близько 10 тисяч людей у столиці Австрії взяли участь в акціях протесту проти обмежень, запроваджених урядом з метою боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Поліція напередодні не дала дозволу на проведення масових акцій у Відні, адже у рамках локдауну діють обмеження на вихід із дому та масові зібрання. Утім, це не зупинило протестувальників – вони стали збиратися у центрі міста на таку звану "прогулянку". Близько обіду на площі Марії Терезії та сусідньому парку Фольксгартен зібралися декілька сотень людей. З часом їх кількість зростала, а поведінка ставала агресивнішою.

Учасники акції, багато з яких не дотримувалися соціальної дистанції та не носили маски, вийшли на проїжджу частину вулиці Рінгштрасе, яка оперізує центральний район міста. Коли колона з декількох тисяч людей хотіла рушити маршем, втрутилися поліцейські. Вони заблокували колону та почали розсіювати її на менші групи. Деякі протестувальники вступили у сутички з поліцією.

Після цього демонстранти розділилися на менші групи і пройшлися різними локаціями у центрі міста, подекуди у супроводі поліцейських. Близько 50 осіб проникли на територію парламентського комплексу, який вже декілька років стоїть на ремонті, однак їх відразу розігнала поліція.

Загалом до забезпечення порядку у Відні у неділю було залучено понад 1 тис. поліцейських. Як інформує Der Standard, за даними МВС, протягом дня складено 850 адмінпротоколів на учасників акцій, затримані 10 осіб. Унаслідок агресивних дій протестувальників ушкодження дістали десять правоохоронців, одного з них забрали до лікарні. Також зафіксовано декілька нападів агресивних мітингувальників на журналістів.

Як повідомлялося, в Австрії від середини листопада до 6 грудня тривав локдаун. Після різдвяних свят із 26 грудня знову ввели суворий карантин, який спочатку планувався до 17 січня, однак згодом був продовжений до 8 лютого.

Фото: Johannes Pucher, Der Standard