Антикарантинні протести у Брюсселі: близько 300 затриманих

У столиці Бельгії поліція затримала близько 300 учасників несанкціонованих демонстрацій проти карантину, запровадженого задля протидії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Brussels Times.

«Поліція провела близько 300 адміністративних арештів у неділю в Брюсселі під час демонстрацій проти заходів боротьби з COVID-19, які порушили заборону масових зібрань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість арештів здійснено поблизу Центрального залізничного вокзалу, 86 людей були затримані у районі Північного вокзалу, ще 30 - поблизу Західної залізничної станції. Серед затриманих виявилися вболівальники п’яти футбольних клубів - як із фламандського, так і з валлонського регіонів Бельгії.

Як повідомляв Укрінформ, для боротьби з поширенням коронавірусу та його нових мутацій уряд Бельгії вживає суворих обмежень. Вони включають заборону будь-яких масових заходів та спортивних змагань, обмеження «несуттєвих» закордонних поїздок, у більшості великих міст країни запроваджено нічну комендантську годину.

Ці заходи були посилені на вимогу урядової Консультативної ради Бельгії після нового спалаху інфекції відразу після повернення громадян з різдвяних подорожей.

Фото: Belga