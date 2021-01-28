Третя хвиля коронавірусу в Бельгії може бути гіршою за ситуацію у Британії – ЗМІ

Якщо не вжити негайних заходів перестороги, Бельгія може стикнутися із третьою хвилею COVID-19 та з новими мутаціями вірусу, що може обернутися для країни навіть гіршою ситуацією ніж та, яку зараз долає Велика Британія.

Як повідомляє Укрінформ, про це у четвер пише бельгійське видання VRT.

“Британський варіант коронавірусу певний час був десь поряд. Він дуже заразний, і хотіли б його уникнути. Але аналіз чітко свідчить, що він був імпортований під час різдвяних поїздок. Якщо не вжити заходів, ми постанемо перед проблемою у лютому або у березні. Репродуктивне число вірусу зараз складає 1,65: десять хворих людей інфікують 16 здорових. Такий показник ми мали на піку «другої хвилі», і він вже перевищує «британське» репродуктивне число у 1,4», - наводить видання слова бельгійського вірусолога Марка Ван Ранста (Marc Van Ranst).

Він зазначив, що ситуація ускладняється тим, що ця тенденція не є очевидно помітною – крива захворюваності має підйоми і спади вже протягом 9 тижнів, але без різких сплесків, що робить дуже складним завданням переконати людей у тому, що ситуація є небезпечною.

Між тим, за інформацією цього ж видання, протягом минулих семи днів всі показники захворюваності повільно, але просувалися вгору.

За даними медичного дослідницького інституту Sciensano, протягом тижня до 26 січня кількість щоденних госпіталізацій зросла до 130 осіб, що на 5 відсотків більше, ніж тиждень тому. Усього зараз в лікарнях з COVID-19 знаходяться 1 932 пацієнти, з них 325 – в реанімаціях, 168 підключені до апаратів ШВЛ.

Також на 5 відсотків, до 53 випадків на день, зросла смертність від наслідків інфекції.

За цей же період щоденно 2 148 людей отримували позитивні тести на коронавірус, при тому, що кількість тестів, що виконувалися, перевищує 43 400 щодня.

Як повідомляється, станом на 25 січня в Бельгії вакцинацію пройшли 212 618 людей, з них 683 вже отримали другу дозу вакцини.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, 28 січня у світі зафіксовано 101 441 177 випадків COVID-19, зокрема 2 184 273 – летальних. Одужали 73 325 507 осіб.

Фото: vrt.be