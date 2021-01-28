Третя хвиля коронавірусу в Бельгії може бути гіршою за ситуацію у Британії – ЗМІ

Третя хвиля коронавірусу в Бельгії може бути гіршою за ситуацію у Британії – ЗМІ

Укрінформ
Якщо не вжити негайних заходів перестороги, Бельгія може стикнутися із третьою хвилею COVID-19 та з новими мутаціями вірусу, що може обернутися для країни навіть гіршою ситуацією ніж та, яку зараз долає Велика Британія.

Як повідомляє Укрінформ, про це у четвер пише бельгійське видання VRT.

“Британський варіант коронавірусу певний час був десь поряд. Він дуже заразний, і хотіли б його уникнути. Але аналіз чітко свідчить, що він був імпортований під час різдвяних поїздок. Якщо не вжити заходів, ми постанемо перед проблемою у лютому або у березні. Репродуктивне число вірусу зараз складає 1,65: десять хворих людей інфікують 16 здорових. Такий показник ми мали на піку «другої хвилі», і він вже перевищує «британське» репродуктивне число у 1,4», - наводить видання слова бельгійського вірусолога Марка Ван Ранста (Marc Van Ranst).

Він зазначив, що ситуація ускладняється тим, що ця тенденція не є очевидно помітною – крива захворюваності має підйоми і спади вже протягом 9 тижнів, але без різких сплесків, що робить дуже складним завданням переконати людей у тому, що ситуація є небезпечною.

Між тим, за інформацією цього ж видання, протягом минулих семи днів всі показники захворюваності повільно, але просувалися вгору.

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За даними медичного дослідницького інституту Sciensano, протягом тижня до 26 січня кількість щоденних госпіталізацій зросла до 130 осіб, що на 5 відсотків більше, ніж тиждень тому. Усього зараз в лікарнях з COVID-19 знаходяться 1 932 пацієнти, з них 325 – в реанімаціях, 168 підключені до апаратів ШВЛ.

Також на 5 відсотків, до 53 випадків на день, зросла смертність від наслідків інфекції.

За цей же період щоденно 2 148 людей отримували позитивні тести на коронавірус, при тому, що кількість тестів, що виконувалися, перевищує 43 400 щодня.

Як повідомляється, станом на 25 січня в Бельгії вакцинацію пройшли 212 618 людей, з них 683 вже отримали другу дозу вакцини.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, 28 січня у світі зафіксовано 101 441 177 випадків COVID-19, зокрема 2 184 273 – летальних. Одужали 73 325 507 осіб.

Фото: vrt.be

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