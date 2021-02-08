Австрія посилила контроль на кордонах через нові штами коронавірусу

Паралельно з пом’якшенням локдауну з понеділка уряд Австрії запровадив більш жорсткі контролі на кордонах з усіма країнами-сусідами.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Карл Негаммер.

“Зараз є лише декілька винятків для поїздок, які вважаються вкрай необхідними. І ми посилюємо проведення контролів і тим самим робимо більш жорсткішим контроль за дотриманням заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19", - заявив міністр.

За його словами, посилення прикордонного контролю має стати "хвилерізом" для поширення коронавірусної інфекції, яка стає ще більш небезпечною через мутації.

Постійний контроль на кордонах Австрії з Угорщиною та Словенією існує ще з часу міграційної кризи 2015 року. З огляду на складу епідеміологічну ситуацію в Чехії та Словаччині на початку січня нинішнього року Австрія також ввела посилений контроль на кордонах з цими сусідами. З понеділка, 8 лютого, контроль в’їжджаючих у республіку відбуватиметься і на кордонах з Німеччиною, Італією, Швейцарією та Ліхтенштейном.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії 15 січня почала діяти норма про обов’язку електронну реєстрації для усіх осіб, які в’їжджають в республіку. Їм потрібно заповнити спеціальний онлайн-формуляр, у подальшому документ потрібно пред’явити при контролі на кордоні.

Дані онлайн-реєстрації автоматично передаються відповідним місцевим органам влади Австрії згідно з вказаною адресою перебування. В австрійському уряді очікують, що таке нововведення дозволить краще контролювати дотримання домашнього карантину та полегшити відслідковування контактів у випадку інфікування коронавірусом.

Крім того, з 19 грудня 2020 року в Австрії діє вимога про обов’язковий 10-денний домашній карантин для усіх, хто в'їжджає у республіку із країн з високим рівнем поширення коронавірусу. Лише після п’ятого дня можна пройти тест на коронавірус і у випадку негативного результату домашній карантин достроково скасовується.