МОЗ оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 5 лютого цей показник становить 142,3.

До червоної зони віднесено 80 країн, де цей показник вищий, в тому числі 11 країн, по яким немає даних щодо захворюваності на COVID-19.

До червоної зони в переліку віднесені зокрема, Угорщина, Румунія, Молдова, Канада, Австрія, Російська Федерація, Польща, Білорусь, Італія, Франція, Бразилія, Велика Британія, США та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Греція, Болгарія, Туреччина, Норвегія, Фінляндія, Єгипет та ін.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 237 169 осіб, за останню добу зафіксовано 4 923 нових випадків COVID-19.