«Британський» штам коронавірусу виявили в Іраку

Влада Іраку буде запроважувати додаткові карантинні заходи після виявлення в країні нового штаму коронавірусу, заявив у понеділок міністр охорони здоров'я країни.

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.

"На жаль, урядові лабораторії виявили генетичні мутації хвороби COVID-19, виявивши її новий швидко поширюваний штам в Іраку", - сказав сьогодні міністр Хасан аль-Тамімі журналістам.

Урядовець повідомив, що це штам, який поширився у Великій Британії, та сказав, що він був виявлений у деяких іракських дітей, але не назвав загальної кількості осіб, яким поставили діагноз COVID-19 з "новим штамом".

Новий "британський" штам коронавірусу з’явився в південній Англії у грудні та вважається більш заразним, ніж попередні форми захворювання.

Ірак належить до країн, що найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусу на Близькому Сході, з понад 640 тисячами зареєстрованих випадків хвороби та понад 13 тисячами смертей.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 80 країнах.