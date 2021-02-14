Японія починає вакцинацію від коронавірусу наступного тижня

Уряд Японії схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer, поклавши початок масштабній програмі вакцинації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Times.

Вакцина від COVID-19 виробника Pfizer Inc. отримала від міністра охорони здоров'я Японії Норіхіси Тамура остаточний дозвіл на екстрене використання.

Вакцинація розпочнеться у середу.

Затвердження вакцин зазвичай займає рік або два, але уряд країни скоротив період розгляду до менш як двох місяців, скасувавши вимогу про проведення великих клінічних випробувань третьої фази в Японії на тлі зростання кількості жертв коронавірусної пандемії.

Читайте також: Японія продовжила режим надзвичайної ситуації ще на місяць

Однак Японія все одно є останньою країною з Великої сімки, яка дала згоду на використання Pfizer, оскільки для гарантування безпеки в країні потрібно було провести додаткові клінічні випробування на японцях.

Як повідомляв Укрінформ, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі станом на ранок 14 лютого перевищує 109,1 мільйона, одужали більш як 81,1 мільйона інфікованих.