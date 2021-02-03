Японія продовжила режим надзвичайної ситуації ще на місяць

У вівторок уряд Японії продовжив дію оголошеного у зв'язку з коронавірусом режиму надзвичайної ситуації для 10 префектур на один місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Увечері у понеділок прем'єр-міністр Суга Йосіхіде повідомив представникам ЗМІ, що число випадків інфікування COVID-19 зменшується, проте не можна втрачати пильності.

Уряд продовжив дію режиму НС у всіх цих префектурах, за винятком розташованої на північ від Токіо префектури Тотігі, оскільки в ній число заражень менше, а ситуація в системі охорони здоров'я поліпшується.

Уряд залишив режим НС в силі у 10 префектурах до 7 березня. При цьому представники уряду висловили готовність скасувати його раніше в тому разі, якщо вони переконаються, що ситуація в цих районах покращилася.

Також уряд Японії розширює заходи фінансової підтримки громадян у зв'язку з продовженням до 7 березня о 10 префектурах країни дії режиму надзвичайного стану (НС), введеного раніше через спалах поширення коронавірусу.

Для підтримки власників невеликих закладів громадського харчування, які через НС були змушені скоротити час їх роботи, передбачена одноразова виплата в розмірі до 600 тис. ієн (близько $5,7 тис.). Для громадян Японії, чиї доходи через пандемію значно впали, передбачена можливість оформити пільговий державний кредит на суму до двох млн ієн (близько $19 тис.).

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