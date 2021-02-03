Японія продовжила режим надзвичайної ситуації ще на місяць

Японія продовжила режим надзвичайної ситуації ще на місяць

Укрінформ
У вівторок уряд Японії продовжив дію оголошеного у зв'язку з коронавірусом режиму надзвичайної ситуації для 10 префектур на один місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Увечері у понеділок прем'єр-міністр Суга Йосіхіде повідомив представникам ЗМІ, що число випадків інфікування COVID-19 зменшується, проте не можна втрачати пильності.

Уряд продовжив дію режиму НС у всіх цих префектурах, за винятком розташованої на північ від Токіо префектури Тотігі, оскільки в ній число заражень менше, а ситуація в системі охорони здоров'я поліпшується.

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Уряд залишив режим НС в силі у 10 префектурах до 7 березня. При цьому представники уряду висловили готовність скасувати його раніше в тому разі, якщо вони переконаються, що ситуація в цих районах покращилася.

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Також уряд Японії розширює заходи фінансової підтримки громадян у зв'язку з продовженням до 7 березня о 10 префектурах країни дії режиму надзвичайного стану (НС), введеного раніше через спалах поширення коронавірусу.

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Для підтримки власників невеликих закладів громадського харчування, які через НС були змушені скоротити час їх роботи, передбачена одноразова виплата в розмірі до 600 тис. ієн (близько $5,7 тис.). Для громадян Японії, чиї доходи через пандемію значно впали, передбачена можливість оформити пільговий державний кредит на суму до двох млн ієн (близько $19 тис.).

Фото: Getty

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