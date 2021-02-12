Суверенітету Канади найбільше загрожують дії Москви та Пекіна - глава розвідки

З-поміж усіх держав світу найбільшу небезпеку суверенітету та процвітанню Канади становлять владні режими Росії та Китаю, вважає глава канадської спецслужби.

Про це під час виступу в Оттаві заявив директор Канадської служби безпеки й розвідки Девід Вігнолт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не секрет, що нас найбільше непокоять дії урядів таких держав як Росія та Китай. Однак, нам не слід недооцінювати той факт, що небезпечні дії можуть поширюватися будь-звідки у світі”, - сказав Вігнолт.

Стосовно Китаю він наголосив, що Канада вбачає небезпеку не від жителів цієї країни, а від уряду в Пекіні.

“Загроза походить не від китайського народу, а від уряду Китаю, який реалізує стратегію досягнення геополітичної переваги на всіх фронтах - економічному, технологічному, політичному та військовому - та використовує всі елементи державної влади для проведення дій, що безпосередньо загрожують нашій національній безпеці та суверенітету”, - зазначив глава спецслужби.

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Вігнолт додав, що “конкурентна спрага” спровокувала держави-супротивники докладати всіх зусиль для просування власних національних інтересів.

“Хоча ця діяльність не є новою, вона посилилася під час глобальної пандемії та продовжує набирати обертів... З точки зору національної безпеки загроза від усіх форм ворожої діяльності держав наражає процвітання та суверенітет Канади на серйозну небезпеку”, - підсумував очільник Канадської служби безпеки й розвідки.