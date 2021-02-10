Канадська опозиція хоче посилення санкцій проти Росії

Канадська опозиція хоче посилення санкцій проти Росії

Укрінформ
Канаді разом із міжнародними союзниками слід запровадити санкції проти відповідальних за порушення прав людини російських чиновників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр закордонних справ Канади Майкл Чонг.

“Консерватори закликають уряд у погодженні із партнерами та союзниками накласти санкції Магнітського на російських посадовців, залучених до порушень прав людини, які тривають вже дуже довго”, - сказав Чонг.

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Він нагадав про ув’язнення у Москві Олексія Навального та застосування російською владою насильства до мирних протестувальників, які вийшли на його підтримку.

“Консерватори закликають уряд працювати із нашими демократичними союзниками, в тому числі США й партнерами у Європі, задля захисту демократії, прав людини та верховенства права”, - зазначив депутат.

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Як відомо, Сергій Магнітський, який викрив ряд чиновників РФ в розкраданні у держави понад 230 млн доларів, був заарештований у 2008 році за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матросская тишина" в Москві.

Канада ухвалила так званий Акт Магнітського, який дозволяє запроваджувати санкції проти порушників прав людини по всьому світу. Досі його було застосовано проти Саудівської Аравії, Росії, М’янми, Венесуели та Південного Судану.

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