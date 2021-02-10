Канадська опозиція хоче посилення санкцій проти Росії

Канаді разом із міжнародними союзниками слід запровадити санкції проти відповідальних за порушення прав людини російських чиновників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр закордонних справ Канади Майкл Чонг.

“Консерватори закликають уряд у погодженні із партнерами та союзниками накласти санкції Магнітського на російських посадовців, залучених до порушень прав людини, які тривають вже дуже довго”, - сказав Чонг.

Він нагадав про ув’язнення у Москві Олексія Навального та застосування російською владою насильства до мирних протестувальників, які вийшли на його підтримку.

“Консерватори закликають уряд працювати із нашими демократичними союзниками, в тому числі США й партнерами у Європі, задля захисту демократії, прав людини та верховенства права”, - зазначив депутат.

Як відомо, Сергій Магнітський, який викрив ряд чиновників РФ в розкраданні у держави понад 230 млн доларів, був заарештований у 2008 році за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матросская тишина" в Москві.

Канада ухвалила так званий Акт Магнітського, який дозволяє запроваджувати санкції проти порушників прав людини по всьому світу. Досі його було застосовано проти Саудівської Аравії, Росії, М’янми, Венесуели та Південного Судану.