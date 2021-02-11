Пандемія підтвердила необхідність стратегічної автономії ЄС – президент Євроради

Пандемія коронавірусу засвідчила, що Євросоюз має бути менш залежним від зовнішніх чинників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою (Вашингтон).

«Під час пандемії COVІD-19 спостерігається дуже цікава ситуація, що нам (Європі – ред.) потрібно бути менш залежними. Є дуже очевидний приклад, коли на початку кризи Європі було складно забезпечити себе основними медичними товарами, зокрема масками. Ми були дуже залежними», - констатував президент Євроради.

Він пояснив, що концепція «стратегічної автономії» або «стратегічного суверенітету» означає більшу стійкість, меншу залежність та більший вплив Євросоюзу.

При цьому Мішель наголосив на важливості й взаємній вигоді для двох союзів по обидва боки Атлантики – ЄС і НАТО – бути сильними та потужними.

Президент Євроради висловив сподівання, що Європа і США за президентства Джо Байдена відновлять і розбудують міцні трансатлантичні відносини, урегулюють наявні конфлікти, що буде підтверджено новим основоположним договором.