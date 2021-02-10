ЄС, США і Британія мають разом відповідати на загрози РФ – Мішель

Західні демократії повинні мати сильну і скоординовану політику у відповідь на гібридні загрози з боку Росії.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час онлайн дискусії 10 лютого, організованої Атлантичною радою (м. Вашингтон).

«Дуже важливо чітко наголосити, що Росії не вдається нас залякати. Ми повинні співпрацювати із США і Великою Британією, щоб координувати зусилля, щоб бути сильними, міцними та виваженими у захисті наших інтересів», - заявив президент Євроради.

Він зазначив, що РФ просуває ворожу активність проти ЄС, застосовує гібриді загрози, включаючи поширення дезінформації.

Мішель нагадав, що ЄС регулярно продовжує дію санкцій відносно РФ у відповідь на російську агресію проти України.

«ЄС має спільну тверду позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також Грузії», - відзначив президент Євроради.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх стосунках між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.

Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту Високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.