Кількість COVID-випадків у світі за тиждень зменшилася на 17% – ВООЗ

За минулий тиждень кількість нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19) у світі зменшилася на 17%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість нових COVID-випадків у світі зменшується вже четвертий тиждень поспіль.

Загалом минулого тижня у світі було виявлено понад 3,1 мільйона нових випадків, що на 17% менше за попередній тиждень, та є найнижчим показником за кількістю нових випадків з останнього тижня жовтня минулого року.

Також за минулий тиждень у світі було зафіксовано 88 тисяч смертей від коронавірусу, що на 10% менше за попередній тиждень.

Зазначається, що смертність у світі від COVID-19 падає другий тиждень поспіль.

«Хоча все ще існує багато країн, де зростає кількість випадків захворювання, на світовому рівні це (падіння нових COVID-випадків – ред.) обнадіює», - зауважили у ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 107 463 667 випадків COVID-19, зокрема 2 352 846 летальних, одужали 79 396 458 осіб.