Кількість COVID-випадків у світі за тиждень зменшилася на 17% – ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість нових COVID-випадків у світі зменшується вже четвертий тиждень поспіль.
Загалом минулого тижня у світі було виявлено понад 3,1 мільйона нових випадків, що на 17% менше за попередній тиждень, та є найнижчим показником за кількістю нових випадків з останнього тижня жовтня минулого року.
Також за минулий тиждень у світі було зафіксовано 88 тисяч смертей від коронавірусу, що на 10% менше за попередній тиждень.
Зазначається, що смертність у світі від COVID-19 падає другий тиждень поспіль.
«Хоча все ще існує багато країн, де зростає кількість випадків захворювання, на світовому рівні це (падіння нових COVID-випадків – ред.) обнадіює», - зауважили у ВООЗ.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 107 463 667 випадків COVID-19, зокрема 2 352 846 летальних, одужали 79 396 458 осіб.