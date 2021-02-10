У Штатах дозволили лікувати COVID-19 коктейлем з антитіл

Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання коктейлю на основі антитіл від компанії Eli Lilly для лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FDA.

Зазначається, що дозвіл видано на екстрене застосування «Бамланівімаба» та «Етесевімаба». Ін'єкцію з двох препаратів роблять для лікування легкої або помірної форм COVID-19 у дорослих і дітей старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку важкої форми хвороби.

Крім того, дозвіл на використання схвалено щодо осіб у віці 65 років і старше або осіб з певними хронічними захворюваннями.

Під час клінічного дослідження одноразове внутрішньовенне спільне введення коктейлю з антитіл значно знизило кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з COVID-19, протягом 29 днів спостереження в порівнянні з плацебо.

Нині його безпеку і ефективність продовжують оцінювати.

Водночас наголошується, що препарати не дозволені для пацієнтів, які госпіталізовані через COVID-19 або потребують кисневої терапії через коронавірус.

«Моноклональні антитіла, такі як «Бамланівімаб» і «Етесевімаб», можуть бути пов'язані з гіршими клінічними результатами при введенні госпіталізованим пацієнтам з COVID-19, яким потрібен високий потік кисню або механічна вентиляція», - йдеться у повідомленні.

За даними Worldometer, у світі виявлено 107 463 667 випадків COVID-19, зокрема 2 352 846 летальних, одужали 79 396 458 осіб.

Фото: Belga