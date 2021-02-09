В Англії проводять масове тестування через чотири мутації «британського» штаму коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Тестування розпочали вже сьогодні, 9 лютого, сподіваючись таким чином з’ясувати масштаб розповсюдження цієї мутації та швидше ізолювати нових хворих.

У визначених місцях влада відкриє додаткові центри тестування, куди запрошують прийти усіх місцевих жителів віком від 16 років, а також людей, які працюють у регіоні.

Водночас зазначається, що немає ніяких доказів того, що мутація «британського» штаму є небезпечнішою, заразнішою чи більш стійкою до вакцини.

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Окрім того, передбачається обхід домівок людей з пропозицією здати тест на місці, щоб так охопити тих, хто з певних причин не прийде до пунктів тестування самостійно.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 80 країнах.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images