США роблять щеплення більш масовими - поставки вакцин зростуть на третину
Про це заявила в вівторок під час щоденного брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми оголошуємо про збільшення щотижневих поставок вакцини до штатів, племен (корінних жителів Америки – ред.) і територій США до 11 мільйонів доз»,- заявила офіційна представниця адміністрації Байдена.
За її словами, це збільшить поставки на 28%, ніж у попередні тижні.
За інформацією COVID-19 Vaccine Tracker, зараз у Сполучених Штатах приблизно 1,470 мільйонів американців отримують укол вакцини впродовж одного дня.
Загалом, станом на вівторок у світі розподілено понад 134 мільйона доз – приблизно 4,74 мільйони уколів щодня.
Як повідомлялося, нинішня кампанія з вакцинації є найбільшою за всі часи у світі.