США роблять щеплення більш масовими - поставки вакцин зростуть на третину

Уряд Сполучених Штатів з наступного тижня збільшує поставки вакцини від коронавірусу по всій території країни майже на третину – з метою забезпечення рівного розподілу препаратів серед населення.

Про це заявила в вівторок під час щоденного брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми оголошуємо про збільшення щотижневих поставок вакцини до штатів, племен (корінних жителів Америки – ред.) і територій США до 11 мільйонів доз»,- заявила офіційна представниця адміністрації Байдена.

За її словами, це збільшить поставки на 28%, ніж у попередні тижні.

За інформацією COVID-19 Vaccine Tracker, зараз у Сполучених Штатах приблизно 1,470 мільйонів американців отримують укол вакцини впродовж одного дня.

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Загалом, станом на вівторок у світі розподілено понад 134 мільйона доз – приблизно 4,74 мільйони уколів щодня.

Як повідомлялося, нинішня кампанія з вакцинації є найбільшою за всі часи у світі.