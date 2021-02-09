В Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 92 тисячі

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померло вже 92 002 особи, з них протягом останньої доби - 422.

Як передає Укрінформ, про це інформує Sole24ore.

Загальна кількість італійців, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, становить 2 655 319, зокрема впродовж останньої доби зафіксовано 10 630 нових випадків хвороби.

Здолали недугу в Італії вже 2 149 350 осіб, з них 15 827 людей отримали негативні результати тесту на коронавірус впродовж останньої доби.

Протягом останніх 24 годин в Італії було проведено 274 263 тести на коронавірусну хворобу.

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Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 9 лютого у світі зареєстровано 107 175 625 випадків коронавірусу, із них понад 2,3 млн летальних.

Фото: ANSA