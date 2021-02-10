Канада здобула секретні записи перемовин глави МЗС Ірану стосовно PS752

Канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови глави МЗС Ірану Джавада Заріфа стосовно можливих причин збиття літака МАУ поблизу Тегерана в січні минулого року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Канадський уряд та безпекові служби вивчають аудіозапис, на якому чоловік, якого джерела ідентифікували як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення літака рейсу PS752 було навмисним вчинком”, - йдеться у матеріалі.

За словами особи, голос якої схожий на Заріфа, одним із можливих пояснень катастрофи літака може бути навмисний напад на нього двома або трьома “інфільтраторами”.

Особа також стверджує, що політичне й військове керівництво Ірану може ніколи не розкрити повної правди стосовно катастрофи.”Є причини, через які це може ніколи не розкритися. Вони не скажуть нам або будь-кому іншому, оскільки зробивши це, буде відкрито деякі двері до оборонних систем країн, публічне обговорення чого не буде в національних інтересах”, - зауважується в аудіозаписі.

За словами спеціального представника прем’єр-міністра Канади стосовно катастрофи Ральфа Гудейла, уряд та розвідувальні органи Канади отримали цей аудіозапис в листопаді.

“Ми ставимося до усіх доказів та усіх потенційних доказів з усією серйозністю, на яку вони заслуговують”, - розповів Гудейл.

Водночас, посол України в Канаді Андрій Шевченко зауважив, що Україна дізналася про існування аудіозапису з інформації ЗМІ, попри той факт, що канадська поліція допомагала українським правоохоронним органам у веденні розслідування. “Це - ще одна причина для нас не погоджуватися ні на що, окрім правди. Ми не хочемо жодного цапа-відбувайла замість справжніх зловмисників. Ми не хочемо, аби правда приховувалася за дердавною таєницею. Ми хочемо дійти до суті”, - зазначив посол.

З переконань безпеки СВС не розкриває осіб інших людей, голоси яких присутні на роздобутих аудіозаписах.

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнився рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.

Фото: АА