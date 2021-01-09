Авіатроща МАУ: Канада наполягає на належних компенсаціях родичам жертв - Трюдо

Канада докладає усіх зусиль для забезпечення виплат Іраном належних відшкодувань родичам жертв катастрофи літака компаній МАУ в Тегерані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, аби упевнитися в проведенні детального, прозорого та достовірного розслідування причин цієї трагедії, а також в притягненні Ірану до відповідальності. А також упевнитися, що він здійснить повні відшкодування родинам жертв, і причетні до трагедії відповідатимуть за справедливістю”, - сказав Трюдо.

Він додав, що “протягом минулого року Канада невтомно працювала над забезпеченням прозорості, підзвітності та справедливості, на які заслуговують жертви та їхні родини”. “Ми були невблаганними у пошуку правди. Канада не погодиться на будь-що інше, окрім всеохопного та чесного пояснення від іранського режиму того, що саме сталося того дня”, - зазначив прем’єр-міністр.

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Трюдо пообіцяв, що Канада й надалі підтримуватиме членів родин громадян і постійних жителів країни, які загинули під час трагедій літаків рейсів МАУ PS752,а також “Ефіопських авіаліній“ 302. “Аби віддати шану студентам, викладачам та усім, пов’язаним з академічною сферою, ми також засновуємо стипендію у пам’ять про пасажирів рейсу PS752. Ми продовжуємо обговорювати із родичами ініціативи із вшанування, у тому числі монумент пам’яті загиблих в авіакатастрофах”, - підсумував глава уряду Канади.

Як відомо, 8 січня минув рік, відколи у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн – України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири), а також 55 громадян та 30 постійних мешканців Канади.

Після кількох днів заперечень іранська влада 11 січня визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня надав звання Героїв України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії МАУ, що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Фото: CTV News