Канада не згодна із запропонованою Іраном компенсацією жертвам катастрофи літака МАУ

Пропозиція Ірану виплатити родичам жертв катастрофи рейсу PS752 по 150 тис. дол. не задовольняє Канаду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на слова Ральфа Гудейла, спеціального радника прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакастрофи, пише CBC News.

“Передбачено процес перемовин, який ще не почався. Тому поки зарано конкретним цифрам з’являтися у громадській площині, оскільки жодна із залучених сторін ще не мала жодної можливості внести свої пропозиції”, - сказав Гудейл.

На його переконання, Іран не має права в односторонньому порядку ухвалювати рішення стосовно компенсацій родичам жертв. “Коли йдеться про відшкодування, Іран не може їх визначати односторонньо”, - зазначив спецрадник.

За його словами, остаточна сума відшкодування має стати предметом перемовин між Іраном та п’ятьма іншими державами, громадяни яких загинули у авіакатастрофі.

Гудейл додав, що Канада може застосувати проти Ірану санкції, якщо бачитиме у цьому потребу, утім “головне - упевнитися в наявності усіх фактів, аби діяти на основі точно встановленої інформації”.

Як повідомлялося, літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, в тому числі 55 громадян Канади й 30 постійних мешканців країни. На борту було й 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Фото: АА