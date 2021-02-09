У Канаді вже понад 20 тисяч загиблих від COVID-19

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Канаді перевищила 20 тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

Так, станом на вечір неділі COVID-19 забрав життя 20 767 жителів Канади.

Водночас інфікування вірусом від початку пандемії підтвердили у 804 260 осіб, а тест на COVID-19 здало 22 255 255 канадців, тобто понад 96% людей отримали негативний результат. Наразі тест на COVID-19 здало понад 58% загального населення Канади.

За весь час від коронавірусу у Канаді видужало 738 766 осіб й наразі в країні залишається 44 727 активних випадків.

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Більше третини (270 860 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них майже 100 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції.

COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 4383 осіб, тобто понад 20% усіх летальних випадків Канади.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді сповільнилася. Це дало змогу деяким регіонам скасувати частину запроваджених раніше карантинних обмежень.

Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 27 мільйонів хворих й зареєстрували понад 476 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада в березні минулого року закрила свої кордони для більшості мандрівників. У грудні заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця лютого цього року.