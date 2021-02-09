Уряд Бельгії припускає пом’якшення протикоронавірусних обмежень

Уряд Бельгії припускає певне пом’якшення обмежень, що були введені для стримування пандемії коронавірусу та поширення його нових, більш небезпечних штамів, але це відбувається на тлі послідовного зростання в країні майже всіх показників захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це у понеділок розповідає бельгійське видання The Brussels Times.

«Відповідаючи на запитання про причину пом’якшень попри те, що заплановані показники захворюваності не були досягнуті (не більше 800 нових захворювань та 75 госпіталізацій щодня), прем’єр-міністр Александр Де Кроо навів три фактори. По-перше, зростання кількості нових випадків відбувається на тлі більшої кількості тестів з виявлення інфекції. По-друге, кількість госпіталізації до лікарень та кількість пацієнтів у реанімаціях продовжує знижуватися. Третій елемент, який є найбільш фундаментальним – в країні почалася вакцинація», - йдеться у публікації.

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За словами урядовця, у будинках для догляду за літніми людьми всі мешканці й персонал отримали, принаймні, перше щеплення проти COVID-19, що зменшило групу ризику та навантаження на лікарні. Водночас, з огляду на те, наскільки чутливими є введені обмеження для добробуту більшості громадян, уряд не має наміру утримувати ці заходи довше, ніж це є необхідним.

Як зазначає видання, провідні вірусологи країни публічно застерігають уряд від пом’якшення обмежень, зокрема, надання дозволу на роботу перукарень з подальшим поступовим зняттям обмежень для діяльності інших сфер «контактних» послуг, із дотриманням заходів перестороги.

Між тим, за оприлюдненими у цьому ж виданні даними бельгійського медичного дослідницького інституту Sciensano, протягом минулих двох тижнів у Бельгії на кожні 100 000 населення припадало 279,2 активних випадків коронавірусу, що на 12 відсотків більше, ніж протягом попереднього двотижневого періоду.

Упродовж тижня з 1 по 7 лютого у середньому 127,6 особи щодня потрапляли до лікарень з коронавірусом. Усього ж на сьогодні в бельгійських лікарнях перебувають 1 676 пацієнтів з таким діагнозом (зростання на 11 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем). З них 299 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 161 – підключені до апаратів ШВЛ.

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За статистикою, з 29 січня по 4 лютого у середньому 2 312,6 бельгійців отримували позитивний тест на коронавірус кожного дня, що становить невелике, але зростання на 2 відсотки порівняно з попереднім періодом у 7 днів.

Показник смертності за цей же період склав 38,3 (зменшення на 23 відсотки). Усього з початку пандемії від коронавірусу в Бельгії померли 21 389 людей.

Загальна кількість хворих на коронавірус у Бельгії з початку пандемії становить 725 610 осіб.

Станом на понеділок, 327 531 людина в Бельгії отримали щеплення вакцинами проти коронавірусу, це 3,55 відсотка дорослого населення віком від 18 років, 88 944 осіб отримали вже другу дозу вакцини.

Так званий репродуктивний рейтинг вірусу становить 1,06, це означає, що один хворий передає інфекцію більше ніж одній людині навколо себе.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106,978,589 випадків коронавірусу, зокрема 2,335,038 летальних, одужало 78,806,391 осіб.

Фото: Belga