Бельгія продовжила карантин до 1 квітня

Урядовий консультативний комітет Бельгії продовжив чинність обмежувальних заходів, запроваджених протидії поширенню коронавірусу та його нових штамів, до 1 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Brussels Times.

«Деякі з цих заходів діють вже понад рік. Скажу абсолютно чітко: ми не хочемо тримати ці заходи навіть на день довше, ніж це є необхідним. Ми попросили експертів визначити чіткий шлях вперед, враховуючи не лише кількість випадків заражень, показники госпіталізації та смертності, а й перебіг вакцинації, особливо серед уразливих груп», - цитує видання прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Окрім цього, уряд Бельгії має намір запровадити систему штрафів для тих, хто уникає обов’язкового тестування. Це, зокрема, стосується громадян, які повертаються з країн, віднесених до «червоної» інфекційної зони.

Наступна зустріч консультативного комітету, який може переглянути ці рішення, запланована на 26 лютого.

Нині у бельгійських лікарнях перебувають 1752 пацієнти з COVID-19, з них 306 - у відділеннях інтенсивної терапії, 166 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Від початку епідемії у країні підтверджено 718 847 випадків COVID-19, померли 21 260 хворих.

У період з 26 січня до 1 лютого у середньому 2349 жителів Бельгії щодня здавали позитивний тест на коронавірус. Це на 5% перевищує показник попереднього тижня.

За останніми даними, перше щеплення від коронавірусу в Бельгії зробили 307 386 осіб (3,33% від загальної кількості населення віком від 18 років), 44 127 жителів країни отримали другу дозу вакцини.

Фото: vrt.be