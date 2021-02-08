У Німеччині пояснили, чому не купують у Росії «Спутник V»

Використання російської вакцини від коронавірусу «Спутник V» у Німеччині можливе лише після того, як вона буде схвалена належним чином.

Про це заявив на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чому в умовах дефіциту вакцин країна не схвалює на національному рівні російську вакцину, речник уряду сказав: «Причина та сама, що й наприкінці минулого року, коли були готові перші вакцини: федеральний уряд і європейські партнери заявляли, що для них у питанні вакцини особливе значення має довіра».

За його словами, у громадян має бути довіра до безпечності вакцини. Речник німецького уряду зазначив, що вітаються всі вакцини безвідносно до країни походження; але вони мають бути схвалені після проходження всіх необхідних процедур і допущені на ринок європейським агентством ЕМА та Європейською комісією.

Цю позицію минулого тижня висловив і міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін обговорював телефоном з канцлером ФРН Ангелою Меркель можливість виробництва у Німеччині російської вакцини, яку зареєстрували першою у світі попри те, що вона на той час не пройшла необхідні випробування.

У Німеччині зараз використовують три дозволені в ЄС вакцини - виробництва BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Станом на 8 лютого в країні першу дозу препарату отримала 2 295 221 людина (2,8 % населення), 981 914 людей зробили вже два щеплення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 779 275 випадків коронавірусу, зокрема 2 329 214 летальних, одужали 78 475 409 осіб.