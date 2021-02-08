Домашніх тварин у Сеулі тестуватимуть на коронавірус

У столиці Південної Кореї Сеулі проводитимуть тестування на коронавірус серед домашніх тварин – котів і собак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Водночас зазначається, що тестуванню підлягатимуть лише тварини з симптомами хвороби, як-от лихоманкою, кашлем, затрудненим диханням, посиленими виділеннями з очей або носа.

Якщо тест дасть позитивний результат, домашніх улюбленців поміщатимуть на 14-денний карантин удома.

Однак, якщо власники тварин не можуть забезпечити догляд за ними, оскільки госпіталізовані з COVID-19, мають якесь інше захворювання або це люди похилого віку, тварина буде доправлена в спеціалізований заклад на заході Сеула.

Крім того, під час вигулу тварин рекомендується тримати дистанцію не менш як 2 метри від інших людей та їхніх улюбленців, носити маски.

Як повідомляв Укрінформ, раніше італійські експерти виявили, що люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 727 667 випадків коронавірусу, зокрема 2 328 405 летальних, одужало 78 428 009 осіб.