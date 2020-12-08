У чотирьох левів зоопарку Барселони виявили COVID-19

У чотирьох левів в зоопарку Барселони діагностували коронавірусну інфекцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Трьох самиць та одного самця протестували на COVID-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби.

«Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їхнім легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре», - заявили у зоопарку Барселони.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі кішки заразилися COVID-19. Усі вони одужали.

Зазначається, що у двох співробітників зоопарку також виявився позитивний результат тесту після того, як спалах виявили у минулому місяці.

Влада розслідує, як могли заразитися леви.