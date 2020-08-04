Люди можуть заразити домашніх тварин коронавірусом

Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин.

Натомість, на думку експертів, зворотний шлях зараження практично неможливий, передає Укрінформ з посиланням на DW.

"Італійські науковці провели дослідження, протестувавши на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 540 собак та 277 котів із домогосподарств, де хтось хворів на COVID-19. Результат: антитіла до вірусу SARS-CoV-2 виявлені в 3,4 відсотка собак та 3,9 відсотка котів", - йдеться у публікації.

Дослідження із залученням порівняно великого числа тварин підтверджує попереднє припущення, що люди можуть інфікувати домашніх тварин новим коронавірусом. Натомість можливість зараження навпаки, тобто від домашніх тварин до людей, вважається малоймовірною. Взяті з пащі, носа та горлянки тварин мазки показали негативний результат. Дослідження проводилися з березня по травень 2020 року.

Тим часом президент Інституту імені Фрідріха Леффлера (FLI) у Грайфсвальді Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter) каже, що результати дослідження його не здивували. "Вони лише підтверджують те, що ми вже знаємо", - визнає він. Однак експерт наголосив на важливості проведення дослідження з такою кількістю протестованих домашніх тварин. Адже отримати доступ до таких аналізів не просто.

Дослідження підтвердило попереднє припущення FLI, що досі собаки та кішки не відігравали жодної ролі у поширенні коронавірусу. Науковці інституту переконані, що вирішальним чинником є передача від людини до людини. "Ми вважаємо, що як правило трапляється передача від людини до тварини", - каже Меттенляйтер. Саме тому, на думку дослідників, на тепер немає жодних підстав обмежувати контакти здорових людей із домашніми тваринами. Однак науковці радять інфікованим людям про всяк випадок утримуватися від таких контактів.

Зазначається також, що досі жодних даних, які б вказували на те, що тварини можуть загинути від коронавірусу, немає. Навіть якщо домашні тварини інфікуються, то це, за даними науковців FLI, ще не означає, що вірус може поширюватися в їхньому організмі та виводитися через шмарклі, мокротиння чи кал.

Крім того, за даними інституту, поки нічого не вказує на те, що коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заражатися свині, кури чи інші свійські тварини. Нині науковці FLI проводять дослідження на багатьох тваринах. Перші результати свідчать, що вірус передається на тхорів (фреток) та кажанів, але не на курей і свиней. Дослідження на коровах розпочалися лише нещодавно.