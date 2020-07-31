У США помер перший пес, у якого виявили COVID-19

Німецька вівчарка Бадді, що стала першим псом у США, у якого було виявлено COVID-19, померла в Нью-Йорку.

Про це повідомляє National Geographic.

«У середині квітня, незадовго до сьомого дня народження у Бадді почалися проблеми з диханням. Через шість тижнів він став першим собакою в США, у якого був підтверджений позитивний результат на SARS-CoV-2, коронавірус, що викликає COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Незабаром стан здоров'я пса різко погіршився – він майже не міг ходити, почалися проблеми з сечовипусканням. 11 липня господарі виявили ледве живого Бадді на кухні, з його носа і рота йшла кров. Після консультації з ветеринаром собаку вирішили приспати.

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Як з'ясувалося, у Бадді була лімфома, і зазначені симптоми могли бути пов'язані саме з цією формою раку.

Неясно, чи зробив рак його більш уразливим до зараження коронавірусом, або ж це просто збіг, пише видання. Проте господарі Бадді, сім'я Магоні, вважають, що медики зробили недостатньо для дослідження цього випадку - зокрема, щодо додаткового тестування.