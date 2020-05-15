У Нідерландах коронавірусом заразилися коти та собака
Укрінформ
У Нідерландах коронавірус виявили у трьох котів та однієї собаки.
Про це повідомляє NOS.
"Коронавірус діагностували у трьох котів та однієї собаки в Нідерландах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коронавірус діагностували у собаки, господар якої був хворий. А заражені коти проживали на одній з ферм, де у норок було виявлено коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах на чотирьох фермах виявили норок, заражених коронавірусом.
Коронавірус діагностували у норок в Північному Брабанті.
Місцевість біля ферм закрита для велосипедистів та прогулянок у радіусі 400 метрів.
Міністерство сільського господарства Нідерландів припускає, що тварини могли заразитися коронавірусом від людини.
З метою запобігання поширенню коронавірусу норок було заборонено вивозити з ферм.
Фото: ANP