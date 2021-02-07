До Естонії прибула перша партія вакцини від AstraZeneca

Естонія отримала першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca - 7 200 доз.

Як передає Укрінформ, про це інформує ERR.

Протягом лютого до Естонії буде доставлено ще близько 40 500 доз вакцини AstraZeneca.

На сьогоднішній в Естонії вакциновано 35 905 осіб, з яких 17 519 отримали обидві дози вакцини. Всього в країні було зроблено 53 424 щеплення.

Прибуття вакцини AstraZeneca від COVID-19 до Естонії дозволить забезпечити вакцинацію більшої кількості жителів Естонії, зазначили в естонському МОЗ.

"Завдяки першій поставці вакцини AstraZeneca ми можемо надати вакцину центрам сімейних лікарів та почати вакцинацію людей у ​​віці до 70 років, які працюють на передовій лінії у соціальній та освітній галузях, а також в галузі внутрішньої безпеки та зазнають підвищеного ризику зараження", - сказав міністр здоров'я та праці Естонії Танел Кийко.

В рамках угоди про закупівлю з AstraZeneca, укладеної в рамках спільних закупівель Європейського Союзу, для Естонії передбачено 1 330 000 доз вакцини.

Згідно з останньою інформацією, протягом лютого та першого тижня березня в Естонію має прибути загалом майже 75 000 доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.