Афганістан отримав COVID-вакцину компанії AstraZeneca

У неділю до Афганістану доставили першу партію вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Афганістан отримав з Індії 500 000 доз вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca, яка все ще чекає на екстрене схвалення Всесвітньої організації охорони здоров’я, перш ніж її буде дозволено використовувати.

Керівник програми імунізації афганського міністерства охорони здоров'я Гулам Дастагір Назарі заявив, що дози зберігатимуться у Кабулі до отримання екстреного дозволу ВООЗ, що, як він сподівається, відбудеться через тиждень.

Вакцину виробляв Інститут сироватки крові в Індії (SII) для країн з середнім та низьким рівнем прибутків.

За словами Назарі, в Афганістані вакцину першими отримають медичні працівники, співробітники служби безпеки, викладачі та державні службовці.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.