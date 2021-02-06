Іран розпочне масову COVID-вакцинацію наступного тижня

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що масова вакцинація населення країни проти коронавірусу почнеться до 10 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ІРНА.

"Усі організації готувалися до вакцинації від коронавірусу в країні, і перша партія вакцини вже надійшла", - заявив Рухані на засіданні національного штабу з протидії коронавірусу.

За його словами, вакцинація проти COVID-19 почнеться в країні до 10 лютого. У пріоритетному порядку щеплення отримають медики, люди похилого віку й уразливі групи населення.

Уточнюється, що з початку епідемії коронавірусом заразилися 1 452 380 жителів Ірану, 58 336 хворих померли.

Як повідомлялося, наприкінці січня в Ірані зареєстрували для застосування російську вакцину проти коронавірусу «Спутник V».