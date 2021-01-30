В Ірані відправляють на обов’язкову самоізоляцію всіх, хто приїхав із Європи

Усі, хто прибувають до Ірану з Європи, відтепер мають обов’язково самоізолюватися на 2 тижні навіть після отримання негативного тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на МОЗ Ірану.

Мандрівники з інших регіонів, включаючи сусідні з Іраном держави, повинні перед прибуттям лише отримати негативний тест на COVID-19.

До цього щодо пасажирів із європейських країн діяли такі самі вимоги.

Нововведення пов’язані із помітним погіршенням епідситуації у країнах Європи та поширенням нових, більш заразних, штамів коронавірусу – британського та південноафриканського.

Проте в іранському уряді не уточняють, з якого моменту почнуть діяти ці нові правила.

Як відомо, в Ірані загалом із початку пандемії виявлено більш як 1,4 мільйона випадків зараження COVID-19 та 57,8 тисячі смертей від хвороби. Протягом останніх кількох тижнів у цій країні фіксують зниження темпів поширення інфекції.