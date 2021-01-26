Іран зареєстрував російську COVID-вакцину

Російську вакцину від коронавірусу Спутник V зареєстрували для застосування в Ірані.

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє TRT.

"Хотів би вас проінформувати, що вакцина Спутник V вчора була зареєстрована в Ірані. Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо її придбати, а також розпочати спільне виробництво", - заявив Заріф на пресконференції за підсумками переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Як відомо, російську вакцину від коронавірусної інфекції Спутник V розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї. Засіб був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 р. попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумніви щодо дієвості цієї вакцини.