Венесуела зареєструвала російську вакцину «Спутник V»

Венесуела зареєструвала російську вакцину «Спутник V»

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я Венесуели зареєструвало російську вакцину проти COVID-19 «Спутник V».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що реєстрація у Венесуелі відбулася за прискореною процедурою.

Агентство також інформує, що РФ веде перемовини з іншими країнами регіону Латинської Америки щодо використання власної вакцини, після того, як уже домовилася про її постачання до Аргентини та Бразилії.

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Як повідомлялося, 2 січня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наша країна використовуватиме тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу досліджень. Тому реєстрація російської вакцини неможлива, оскільки така фаза закінчиться у грудні 2021 року.

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