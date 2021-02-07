Міністр економіки ФРН вважає, що вирок Навальному не повинен заважати будівництву Nord Stream 2

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився за добудову газопроводу "Північний потік-2" попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Дебати навколо цього проєкту не слід змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії, стверджує Альтмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ з посиланням на DW.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть, і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не обов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив міністр економіки ФРН.

Водночас Альтмаєр назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному. "Вирок Олексію Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава Мінекономіки ФРН.

Як повідомлялося, "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90%. Увечері 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб. Багато європейських країн, в тому числі Франція, критикують цей проєкт. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від "Північного потоку - 2".