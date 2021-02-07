Японські медики скаржаться на дискримінацію через COVID-19

Проведене в Японії дослідження виявило майже 700 випадків цькування або дискримінації медпрацівників, залучених до боротьби з COVID-19, а також членів їхніх родин.

Такі данні наводить NHK з посиланням на Японську медичну асоціацію, передає Укрінформ.

Відповідне дослідження проводилося з жовтня до груденя. Загалом було виявлено 698 випадків дискримінації.

«Деякі опитані повідомили, що їм було відмовлено у відвідуванні перукарень та інших закладів з причини, що вони працюють у медичних установах. Деякі повідомили про образливі телефонні дзвінки від сусідів, коли у їхніх колег був зареєстрований позитивний результат тесту на коронавірус», - ідеться в повідомленні.

Указується, що такі випадки були виявлені по всій Японії, і що вони «були пов'язані з необгрунтованою дискримінацією, яка могла завдати психологічної шкоди медпрацівникам».

У зв'язку з цим Японська медична асоціація планує надавати громадськості якомога більше інформації про коронавірус, аби допомогти формувати правильне уявлення про інфекцію.